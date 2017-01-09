Смертельное ДТП в Башкирии: двое погибли, семеро пострадали Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ Смертельное ДТП в Башкирии: двое погибли, семеро пострадали Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Смертельное ДТП в Башкортостане: двое погибли, семеро пострадали. ДТП произошло накануне вечером на 94 км автодороги Уфа — Оренбург, в Аургазинском районе.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2107, 47-летний житель Стерлитамакского района, предположительно, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где врезался в Ford C-Max. В результате аварии водитель ВАЗ с травмами доставлен в больницу. 47-летняя пассажирка отечественной машины скончалась на месте происшествия, а 14-летняя пассажирка была госпитализирована. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Еще одного 17-летнего пассажира с травмами увезли в медучреждение. В машине находилась девятилетняя девочка, которая также пострадала.

44-летний водитель «Форда» — житель Салавата, и два его пассажира — 48-летняя женщина и 47-летний мужчина, с травмами были госпитализированы. В салоне иномарки находилась 11-летняя девочка, которая тоже получила травмы.