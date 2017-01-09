Башкирия в 2017 году получит субсидии из федерального бюджета на создание детского технопарка Фото: Олег Яровиков Башкирия в 2017 году получит субсидии из федерального бюджета на создание детского технопарка Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостан победил в конкурсе на получение субсидий для создания детского технопарка. Федеральный бюджет выделит республике 24 млн рублей в 2017 году, следует из протокола заседания комиссии Минобразования РФ.

Между 17 регионами будет распределено 925 млн рублей. По условиям отбора до 30 процентов суммы на создание новых площадок дополнительного образования внесут сами субъекты из средств регионального бюджета и еще 20 процентов вложат частные компании в рамках государственно-частного партнерства.

Регионам нужно было представить концепции будущих технопарков «Кванториум» и профильные программы, разрабатываемые совместно с партнерами, осуществляющими свою деятельность на территориях субъекта. Башкортостан представил проект по созданию детского технопарка, где дети смогут изучать технологии органического синтеза и производства пластика благодаря профильным лабораториям. Как сообщало агентство «Башинформ», детский технопарк «Кванториум Башкортостана» будет создан в Уфе на базе Республиканского детского образовательного технопарка.

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, где дети на практике решают реальные задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям. Они изучают лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование. Технопарки рассчитаны на детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет.