В России могут навсегда запретить продажу табака всем родившимся после 2014 года - СМИ Фото: Андрей Старостин В России могут навсегда запретить продажу табака всем родившимся после 2014 года - СМИ Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России могут ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году. Министерство здравоохранения РФ подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже направлен в ряд федеральных ведомств, сообщают «Известия».

Документ подготовлен по поручению министра здравоохранения командой специалистов по общественному здоровью под руководством Олега Салагая — одного из авторов действующего российского антитабачного законодательства.

Действующий сейчас федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже принес результаты. По данным опросов, в 2016 году распространенность потребления табака среди взрослого населения страны снизилась с 39 процентов (в 2009 году) до 33 процентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность курения у российских подростков в возрасте 15 лет, которые курят по крайней мере раз в неделю, с 2006 по 2014 год снизилась среди мальчиков с 27 до 17 процентов, а среди девочек — с 21 до 10 процентов.

Эксперты, участвовавшие в разработке антитабачной концепции, считают, что этого недостаточно. Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них. Нельзя будет курить на расстоянии трех метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это собственная квартира.

Но самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, после достижения ими совершеннолетия. Впрочем, эксперты не считают такие запреты слишком суровыми.

В случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.