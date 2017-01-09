Башкирская общественность Челябинской области обозначила перспективы развития национальных культур Фото: Постпредство республики в Челябинской области.



Башкирская общественность Челябинской области обозначила перспективы развития национальных культур Фото: Постпредство республики в Челябинской области.

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Представители башкирской общественности подвели итоги деятельности в 2016 году и наметили стратегию работы в 2017 году. Собравшиеся обсудили перспективы развития национальных культур, обменялись опытом. Круглый стол с участием руководителей общественных организаций прошел в Правительстве Челябинской области.

Встреча состоялась по инициативе официального Представителя Башкортостана в Челябинской области Амура Хабибуллина и начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества областного Министерства культуры Ильи Аносова.

«Вы делаете много полезного в области сохранения традиций и культуры, имеете свое видение на многие проблемы, ставите перед нами новые задачи. Важно, чтобы язык оберегали, продвигали», — отметил Амур Хабибуллин.

Он поделился важными проектами года, в частности, выходом в эфир башкирской передачи на областном телеканале, отметил, что Постпредство Башкортостана в Челябинской области будет способствовать взаимодействию национальных организаций с государственными структурами и поддерживать инициативы национально-культурных автономий.

Собравшиеся договорились проводить подобные встречи регулярно. По окончании мероприятия участники совещания возложили цветы к памятнику башкирским конникам, сообщил пресс-секретарь Постпредства республики в Челябинской области Михаил Хабиров.