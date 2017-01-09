«Госстрой» исполняет детские мечты

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Для маленького уфимца Ильдара Каримова новогодние праздники стали вдвойне радостными.

Накануне Нового года сбылось одно из его самых заветных желаний — поболеть за любимую хоккейную команду и выйти на лед вместе с профессиональными хоккеистами. Исполнить мечту ученика четвертого класса коррекционной школы №13 взялась Группа Компаний «Госстрой».

В рамках предновогоднего матча ХК «Салават Юлаев» с челябинским «Металлургом» состоялось символичное вбрасывание шайбы, которое провели Председатель Правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин и юный болельщик уфимского клуба Ильдар Каримов, который сам произвел вбрасывание и пожелал удачи капитанам обеих команд. С игры ребенок ушел не с пустыми руками — от ГК «Госстрой» он получил шапку и шарф с символикой любимого хоккейного клуба.

«Для нас партнерство с хоккейным клубом «Салават Юлаев» — это, в первую очередь, возможность внести свой вклад в благотворительную деятельность, которая активно ведется как самим клубом, так и его партнерами. Благодаря ориентированности уфимского клуба на решение социальных проблем, ежегодно тысячи нуждающихся получают поддержку в той или иной форме», — сказал Тимофей Вохмин.

В этот день ГК «Госстрой» как участник социальной акции «Погуляй со мной» подарила радость и другим ребятам с ограниченными возможностями. Маленькие болельщики получили в подарок билеты на игру и смогли сполна насладиться феерией предновогоднего матча.