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9 января Понедельник

Уфа   °

Первый рабочий день после праздников уфимцы встретили в девятибалльных пробках

ОБЩЕСТВО

Первый рабочий день после праздников уфимцы встретили в девятибалльных пробках Фото: автор

Первый рабочий день после праздников уфимцы встретили в девятибалльных пробках Фото: автор

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Первый рабочий день после праздников уфимцы встретили в девятибалльных пробках. Утром 9 января движение в городе было затруднено по всем основным магистралям из-за ДТП и нечищеных дорог. По ряду улиц проезжая часть из-за снежных гор и сугробов сократилась как минимум на одну полосу.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы на дорогах оценивались в девять баллов. В отдельных районах Уфы скорость транспорта не превышала трех-пяти километров в час. Пробки наблюдались по улицам Революционной, Бакалинской, 50-летия Октября, Заки Валиди, Октябрьской революции, Цюрупы, Кирова, Карла Маркса, Айской, Бабушкина, Бессонова, Сипайловской, Комсомольской, Шафиева, Менделеева, Степана Кувыкина, Маршала Жукова, Садовой, Трамвайной, бульварам Хадии Давлетшиной и Ибрагимова.

Теги: пробки
 
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