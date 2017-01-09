Работников, признанных лучшими в своих регионах, приглашают принять участие во всероссийских конкурсах

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Руководителей предприятий, признанных лучшими в своих регионах, специалистов и рабочих, на которых равняются в трудовых коллективах, приглашают принять участие во всероссийских конкурсах «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина-директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века».

За 20-летнюю историю конкурсов в них приняли участие несколько тысяч руководителей и высококвалифицированных специалистов промышленных предприятий, строительной отрасли, потребительского рынка и услуг, жилищно-коммунального хозяйства, научных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты и культуры. В последние годы проводится конкурс «Рабочая смена России» для молодых специалистов, учащихся колледжей и студентов вузов, проявивших активную жизненную позицию.

Конкурсы пройдут 24 и 25 марта 2017 года в Москве. Дополнительную информацию и консультацию по подготовке конкурсных документов и участию в конкурсах можно получить по электронной почте: irinapotyagova@gmail.com, на сайте Ассоциации женщин-предпринимателей России. Контактные телефоны: (495) 702-09-37, 8-903-724-13-46. Материалы для конкурсов следует направлять по адресу: 111673, Москва, ул. Суздальская, 26, корп. 2.