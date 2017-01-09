Росгвардия рассылает новогодние подарки семьям военнослужащих

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Во время новогодних праздников из Приволжского округа войск национальной гвардии России по всей стране рассылаются посылки с новогодними подарками в адреса семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении воинского долга. Подарки получают дети в Москве, Ханты-Мансийске, Мурманске, Владивостоке, Уфе и самых отдаленных регионах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа организована в рамках новогодней благотворительной акции Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во взаимодействии с Фондом защиты семьи: в почтовую коробку укладываются сладости и, конечно же, красочная открытка с теплыми словами и пожеланиями счастья. Таких посылок в этом году приготовлено свыше 1100.

«К семьям, которые их получат, особое отношение. Сотрудники Росгвардии как никто другой понимают и принимают близко к сердцу ту непростую ситуацию, в которой оказались семьи наших погибших товарищей. Ежегодно проходят благотворительные акции, в их числе и новогодняя. Инициатива получила широкую поддержку военнослужащих и сотрудников, отзывчивых граждан, руководителей организаций во всех регионах», — отметил начальник главного управления по работе с личным составом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майор Владимир Игнатьев.

Кроме сладких подарков для семей, которых коснулась война, в предновогодние дни и рождественскую неделю января будут организованы праздничные новогодние утренники, маскарады, театрализованные представления.

Нынешняя новогодняя акция уже двенадцатая по счету. В 2017 году руководство Федеральной службы войск национальной гвардии РФ готовит проведение и традиционной благотворительной акции «Долг памяти»: летом семьи поедут к морю — для отдыха и оздоровления.