Стало известно, кто пострадал в двух смертельных авариях в Башкирии Фото: ГИБДД по РБ











Стало известно, кто пострадал в двух смертельных авариях в Башкирии Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии полицейские сообщили о подробностях двух смертельных аварий, случившихся накануне. Жертвами ДТП в Уфимском районе стали трое человек. «Ниссан Ноут» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной ВАЗ-2112. Пассажиры иномарки: две женщины 51 и 55 лет, а также 57-летний мужчина скончались на месте происшествия. За рулем был 32-летний житель Татарстана, еще один пассажир, 31-летний житель Татарстана получил травмы. Водитель отечественного авто, 19-летний местный житель и его 17-летняя пассажирка доставлены в медучреждение.

В ДТП в Благовещенском районе 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» также не справился с управлением, допустил занос с выездом на полосу встречного движения и столкнулся со встречной «Мицубиси Лансер».В результате аварии водитель «Дэу» и его 30-летняя пассажирка от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. На заднем сиденье ехали две девочки 9 и 12 лет, они госпитализированы. 29-летняя пассажирка «Мицубиси» также доставлена в больницу.

«В течение короткого времени оборвались жизни пятерых человек. Все они, выезжая в дорогу, доверили себя автомобилистам. Именно они и обязаны обеспечить своим пассажирам безопасность в пути следования. Призываю водителей быть бдительнее на автодорогах. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть внимательным при обгоне длинномерных автомашин, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Уважаемые автолюбители, обращаюсь к вам — двигайтесь аккуратно, вы и только вы отвечаете за жизни своих пассажиров, — написал в своем блоге главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.