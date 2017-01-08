В Башкирии снегопады еще продолжатся Фото: Олег Яровиков В Башкирии снегопады еще продолжатся Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Согласно прогнозам специалистов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снегопады в республике еще продолжатся. В первые дни новой рабочей недели в этом году ожидается похолодание.

В понедельник, 9 января температура воздуха ночью составит -17,-22 градуса, при прояснениях до -25,-30, днем -10,-15 градусов, местами до -20. Будет идти небольшой снег, слабая метель, местами гололед. 10 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -22,-30 градусов, днем будет -15,-20 градусов. В южной половине региона местами небольшой снег.