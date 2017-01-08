В Башкирии полицейские изъяли более 30 литров спиртосодержащей продукции
УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии полицейские изъяли из незаконного оборота спиртосодержащую продукцию объемом более 30 литров. Без соответствующей лицензии продавалась спиртосодержащая продукция в одной из аптек города Стерлитамака, в торговой точке в Бураевском районе, в магазине села Большеустьикинское Мечетлинского района, в торговом киоске Федоровского района. В отношении продавцов и фармацевтов составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».