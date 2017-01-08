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8 января Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии полицейские изъяли более 30 литров спиртосодержащей продукции

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии полицейские изъяли из незаконного оборота спиртосодержащую продукцию объемом более 30 литров. Без соответствующей лицензии продавалась спиртосодержащая продукция в одной из аптек города Стерлитамака, в торговой точке в Бураевском районе, в магазине села Большеустьикинское Мечетлинского района, в торговом киоске Федоровского района. В отношении продавцов и фармацевтов составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Теги: спиртосодержащая продукция
 
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