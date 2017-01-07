Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл в Тольятти «Ладе» Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл в Тольятти «Ладе» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Тольятти завершился матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Как и две недели назад хозяева победили на своем льду — 4:2. В итоге уже десять шайб побывало в воротах уфимцев за это время.

Начало сегодняшнего поединка «Салават» вновь провалил, пропустив к шестой минуте дважды — 0:2. Лишь в большинстве Александру Логинову удалось размочить счет — 1:2.

Во втором периоде очередной промах в обороне использовал Демагин, доведя счет до 3:1. Но не прошло и минуты, как новичок Уфы Томаш Мертл вновь сократив отставание своей дебютной шайбой — 2:3.

Этот счет сохранился до концовки матча, когда тот же Мертл похоронил надежды на спасение, удалившись.

Антон Шенфельд поставил точку — 4:2.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет дома 10 января против московского «Спартака».