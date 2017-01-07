Уфимец Антон Бабиков - лучший из россиян в пасьюте IV этапа Кубка мира по биатлону Фото: www.sportbox.ru
Уфимец Антон Бабиков - лучший из россиян в пасьюте IV этапа Кубка мира по биатлону
Уфимец Антон Бабиков - лучший из россиян в пасьюте IV этапа Кубка мира по биатлону Фото: www.sportbox.ru
УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В немецком Оберхофе проходит четвёртый этап Кубка мира 2016/17 по биатлону. Состоялась гонка преследования у мужчин.
Уфимец Антон Бабиков показал лучший результат среди российских спортсменов, финишировав шестым. Антон стартовал в этом пасьюте с 18 места после результата спринта.
Первым в очередной раз стал француз Мартен Фуркад. Он опередил немца Пайффера и итальянца Виндиша.