Официальная делегация Башкортостана нанесет визит в Социалистическую Республику Вьетнам Фото: ИА «Башинформ» Официальная делегация Башкортостана нанесет визит в Социалистическую Республику Вьетнам Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

С 10 по 14 января 2017 года запланирован визит официальной делегации Башкортостана в Социалистическую Республику Вьетнам.

Программой поездки предусмотрены встречи и переговоры с руководством ряда министерств, ведомств, представителями деловых и научных кругов Вьетнама, которые пройдут в крупных городах — Ханой, Хошимин, Вунгтау.

Делегацию республики возглавляет Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов. В ее состав, помимо официальных лиц, входят представители Торгово-промышленной палаты РБ, бизнесмены.

В октябре 2016 года в Уфе на встрече Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в России Нгуен Тхань Шоном обсуждались перспективы расширения сотрудничества в разных сферах.

Было отмечено, что в настоящее время торговый оборот между республиками составляет 15 млн долларов. «Надо увеличивать объёмы поставок. Потенциал для этого есть», — сказал Глава Республики. Он также заявил о необходимости создания совместных производств, привлечения инвестиций.

«Наши государства очень тесно сотрудничают. Наши народы связывают дружеские отношения. Так будет и в дальнейшем. Со своей стороны, мы, Республика Башкортостан, будем укреплять отношения с Вьетнамом и провинциями страны», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Справка. В числе основных товаров, которые Башкортостан поставляет во Вьетнам — продукция химической и металлургической промышленности, оборудование. Из Вьетнама осуществляются поставки изделий из кожи, оборудования, текстиля. На территории республики при участии вьетнамских компаний действуют 24 предприятия, занятых в сфере торговли, общественного питания, транспортировки грузов, производства лакокрасочной продукции, пластмассовых и текстильных изделий. Граждане Вьетнама проходят обучение в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. В области научных исследований основным партнером УГНТУ является совместное российско-вьетнамское предприятие «Вьетсовпетро», специалисты которого с 1997 года принимают участие в проведении совместных семинаров, научных консультаций и встреч. В настоящее время согласован и готов к подписанию проект Соглашения о сотрудничестве Башкортостана с Народным комитетом провинции Бариа-Вунгтау в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.