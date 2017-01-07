«Салават Юлаев» в Рождество - в гостях у «Лады» Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» в Рождество - в гостях у «Лады» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 7 января уфимский «Салават Юлаев» проведёт рождественскую встречу в Тольятти. В рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимцы сразятся с «Ладой».

В этом сезоне соперники обменялись домашними победами.

Уфимская команда в прошлом матче прервала серию гостевых поражений, выиграв в Казани у «Ак Барса» в серии буллитов — 2:1.

«Лада» как раз после победы над уфимцами — 6:4 затем проиграла две встречи подряд.

Уфимцы продолжают удерживать пятую позицию в Восточной конференции, волжане далеки от зоны плей-офф.

Начало сегодняшнего поединка — в 16 часов по московскому времени.