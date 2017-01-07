В Башкирии увеличилось количество жалоб на арбитражных управляющих Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии увеличилось количество жалоб на арбитражных управляющих Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В 2016 году в республике значительно увеличилось количество жалоб на действия или бездействие арбитражных управляющих. По данным Управления Росреестра по Башкортостану, к ним поступило 413 подобных обращений, что на 35 больше по сравнению с 2015 годом.

В основном жалуются обычные граждане, перед которыми имеется долг по заработной плате, отметили в ведомстве.

В прошлом году нарушения при проведении процедуры банкротства зафиксированы на 200 предприятиях. К административной ответственности привлечены 120 арбитражных управляющих. Арбитражный суд Башкортостана вынес семь судебных актов о дисквалификации арбитражных управляющих, одному из них запрещено заниматься профессиональной деятельностью более одного года.

Основными нарушениями со стороны арбитражных управляющих являются затягивания с мероприятиями процедуры банкротства, необоснованные расходы, нарушения при реализации имущества и предоставления отчетности собранию кредиторов и суду, — сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

По данным регистрационного ведомства, МВД по Башкортостану в 2016 году году выявлено 14 преступлений, связанных с неправомерными действиями при банкротстве, ущерб от данных преступлений составил 37 млн руб.

Всего в Башкирии процедурой банкротства воспользовались свыше тысячи граждан, из них в отношении 863 введена процедура по реализации имущества, 58 — реструктуризация долга.