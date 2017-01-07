Православные Башкирии отмечают Рождество Христово Фото: ИА «Башинформ» Православные Башкирии отмечают Рождество Христово Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Сегодня отмечается Рождество Христово — один из самых крупных христианских праздников.

Наряду с Русской Православной Церковью Рождество 7 января принято справлять у последователей Грузинской, Иерусалимской, Сербской церквей. В то же время, например, в Болгарии, Греции, Румынии, где православными церквями был принят в начале 1920-х годов Новоюлианский календарь, православные отмечают Рождество вместе с католиками — 25 декабря.

История этого праздника, отмечаемого более чем в 100 странах, восходит к IV веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным. Первые христиане были евреями и не отмечали Рождество, поскольку по иудейскому вероучению рождение человека — это начало скорбей и болей. Неудивительно, что в первое время никто не интересовался датой рождения Христа. Гораздо важнее для первых христиан был праздник Воскресения Христова, который ныне известен как Пасха. Рождество же начали отмечать под воздействием эллинистических обычаев, после того, как в христианские общины вошли греки. При этом долгое время единой даты Рождества не было, и каждая община выбирала для праздника свой день.

События Рождества подробно описаны в Евангелиях от Матфея и Луки. Первыми о рождении Христа узнали пастухи. Они, услышав от ангелов радостную весть, пришли поклониться ему. Следом пришли волхвы, узнавшие о великом чуде благодаря свету необыкновенно яркой звезды.

У многих народов в праздновании Рождества тесно переплелись христианские и языческие традиции. Так, например, во многих странах — как православных, так и католических — хорошо известен обычай колядования в рождественские святки — хождение детей и молодежи по домам с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ колядующие получают подарки: фрукты, пирожки, сладости. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В процессиях участвуют ряженые в масках и шкурах животных. Обычай этот неоднократно осуждался священнослужителями как языческий, но, несмотря на это, сохранился.

Сегодня в мире насчитывается более 200 миллионов православных христиан, и для большинства из них Рождество наряду с Пасхой является одним из двух главных праздников в году. Богослужение в Рождество в православной традиции имеет значительные отличия от богослужения в прочие праздники. Так, в состав всенощного бдения накануне Рождества входит великое повечерие вместо великой вечерни, как в остальные праздники.

Рождественские богослужения во всех православных храмах Башкирии начались еще с вечера. По случаю Рождества в республике запланировано много праздничных мероприятий — как религиозных, так и светских.