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6 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок

Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

В Башкирии столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок

Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок. ДТП произошло недалеко от Бирска, на 106 км автодороги Уфа-Янаул 6 января в 10.25.

«Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Водитель Nissan Qashqai, ехавший со стороны Уфы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами марки Lifan и «Лада Приора», — прокомментировали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Данные о пострадавших уточняются.

Теги: ДТП
 
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