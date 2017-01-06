В снегопад аэропорт «Уфа» работает без погодных ограничений Фото: Олег Яровиков В снегопад аэропорт «Уфа» работает без погодных ограничений Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В снегопад аэропорт «Уфа» работает без погодных ограничений. Он обеспечивает прием, обслуживание и отправку воздушных судов и взлетно-посадочные операции без отклонений от центрального расписания. Задержек рейсов по метеоусловиям нет. Во многом этому способствует высокий метеоминимум II категории Международной организации гражданской авиации, присвоенный ИВПП 2. Он позволяет производить полеты практически без ограничений по видимости.

«В связи со сложными погодными условиями, связанными с сильным снегопадом, службы аэропорта переведены в усиленный режим работы, выделена дополнительная смена персонала. Уфимский авиаузел имеет все необходимые технические возможности для обеспечения штатной работы аэродрома», — сообщила агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы аэропорта Татьяна Ризван.

Для оперативной расчистки искусственной взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок самолетов и рулежных дорожек задействовано максимальное количество сотрудников и спецтехники: подметально-продувочные, роторные снегоочистительные машины, тракторы, тягачи. Все это обеспечивает безопасность полетов и наземного обслуживания воздушных судов даже в сложных погодных условиях. Спецтехника у аэропорта своя. За последние три года автопарк был обновлен более чем на 70 процентов, сказали в пресс-службе авиаузла.