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6 января Пятница

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Уфимцам предложили помочь коммунальным работникам очистить дворы от снега

ОБЩЕСТВО

Уфимцам предложили помочь коммунальным работникам очистить дворы от снега

Фото: автор

Уфимцам предложили помочь коммунальным работникам очистить дворы от снега

Фото: автор

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцам предложили помочь коммунальным работникам очистить дворы от снега. «Приглашаем жителей многоквартирных домов принять участие в очистке придомовых территорий, а также освободить дворы от личных автомобилей для проведения уборки», — говорится в сообщении информационно-аналитического отдела администрации Советского района.

Снегопады в столице республики не прекращаются. Отмечается, что в круглосуточном режиме каждый день уборкой улиц занимаются сотни людей, привлекается снегоуборочная техника. В ближайшие дни прогнозируются метели, снежные заносы и накаты.

«Несмотря на праздничные дни, просим вас своевременно очищать тротуары и ваши входные группы от снега и наледи», — обратились в ведомстве к руководителям предприятий и организаций.

Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к работе снегоуборщиков и соблюдать ПДД, скоростной режим и правила парковки.

Теги: снег,погода,уборка,ЖКХ
 
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