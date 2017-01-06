Спасатели согревают жителей Башкирии горячим чаем Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Спасатели согревают жителей Башкирии горячим чаем Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Спасатели согревают жителей Башкирии горячим чаем. В связи с понижением температуры на территории региона развернуты три полевые кухни. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ.

5 января в местах массовых гуляний местных жителей, а именно, на площади перед Конгресс-холлом в Уфе и на площадках центральных елок в Илишевском и Куюргазинском районах развернуты полевые кухни. Сотрудники МЧС для граждан организовали горячее питье. Эти мероприятия будут проводиться в течение новогодних и рождественских каникул. Спасатели готовы развернуть 29 полевых кухонь.

Как сообщалось ранее, в регионе МЧС предупреждает о снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах.