В Башкирии иномарка насмерть сбила 84-летнего пенсионера Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ В Башкирии иномарка насмерть сбила 84-летнего пенсионера Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане иномарка насмерть сбила 84-летнего пенсионера. ДТП произошло в селе Зубово Уфимского района вечером 5 января. По предварительной версии, 44-летний уфимец за рулем автомобиля марки Vortex Estina совершил наезд на пожилого человека. Пенсионер от полученных травм скончался до приезда машины скорой помощи.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что за сутки сотрудники ГИБДД пресекли более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 79 нетрезвых водителей.