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6 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии иномарка насмерть сбила 84-летнего пенсионера

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии иномарка насмерть сбила 84-летнего пенсионера Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

В Башкирии иномарка насмерть сбила 84-летнего пенсионера Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане иномарка насмерть сбила 84-летнего пенсионера. ДТП произошло в селе Зубово Уфимского района вечером 5 января. По предварительной версии, 44-летний уфимец за рулем автомобиля марки Vortex Estina совершил наезд на пожилого человека. Пенсионер от полученных травм скончался до приезда машины скорой помощи.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что за сутки сотрудники ГИБДД пресекли более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 79 нетрезвых водителей.

Теги: ДТП
 
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