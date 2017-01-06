В Башкирии под колесами «Лады Приоры» погиб 48-летний мужчина Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ В Башкирии под колесами «Лады Приоры» погиб 48-летний мужчина Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане под колесами «Лады Приоры» погиб 48-летний мужчина. Наезд на пешехода произошел накануне вечером на 18 км автодороги Белебей-Приютово.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что 46-летний местный житель за рулем отечественного автомобиля, предположительно, насмерть сбил пешехода, который без светоотражающих элементов переходил проезжую часть в неустановленном месте с задней части стоящего тягача марки Scania. 48-летний житель Бижбулякского района от полученных травм скончался на месте ДТП.

За прошедшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано десять автоаварий. В них два человека погибли, десять получили травмы различной степени тяжести.