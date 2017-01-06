От медведей до кроликов: 10 случаев встречи уфимцев с животными на улицах города в 2016 году Фото: Алина Галикеева, Vk, Кристина Разбежкина, Полина Полежанкина, Алёна Баранова, Лея Галеева















От медведей до кроликов: 10 случаев встречи уфимцев с животными на улицах города в 2016 году Фото: Алина Галикеева, Vk, Кристина Разбежкина, Полина Полежанкина, Алёна Баранова, Лея Галеева

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Агентство «Башинформ» подготовило подборку 10 случаев встречи уфимцев с животными на улицах города в 2016 году.

1. 15 марта у детского центра без присмотра оставили медведя. В Дёмском районе около Дворца детского и юношеского творчества «Орион» неизвестный приковал медвежонка цепью к железному ограждению.

2. На территории Дворца машиностроителей 27 марта из передвижного зоопарка сбежали взрослый бурый медведь и верблюд. К месту сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили район. Также туда приехали спасатели, представители Минприроды республики. Медведя усыпили и доставили в клетку на территории зоопарка. Верблюда также удалось завести в вольер. Как выяснилось позже, вскоре медведица скончалась.

3. В конце мая по центру города ездил грузовик с тремя индийскими слонами. Автомобилисты — участники группы «БашДТП», разместили в сети снимки сфотографировавшихся с гигантскими животными смельчаков.

4. Летом на территории парка Лесоводов Башкирии неравнодушные прохожие накормили выбежавшего на тропинку лисенка. «Он метался из стороны в сторону, поэтому не получилось сделать четкие фотографии. Вёл себя уверенно, безбоязненно подходил к людям, брал, что называется, еду с рук, отбегал в сторону, садился на пенёк и ел. Показалось, что на вид он был болезненно худой», — рассказала агентству «Башинформ» уфимка.

5. 6 сентября по центру Уфы гулял львенок. Маленького хищника автомобилисты обнаружили на улице Владивостокской. Они привязали его за поводок к забору и вызвали спасателей.

6. 15 ноября очевидцы сфотографировали лису, гуляющую в районе остановки «Кондитерская фабрика». Недалеко находится городской заповедник, и, возможно, животное сбежало именно оттуда.

7. Также в ноябре прошлого года горожане на дороге заметили медведя. Очевидец сфотографировал его и опубликовал фото в соцсети. Медведя везли в фургоне. Зверь в наморднике высунулся в окно. Возможно, его везли к ветеринару.

8. 24 ноября в маршрутке был замечен необычный пассажир. Незнакомая девушка везла своего питомца в автобусе №262. Лис вел себя неспокойно, пытался вырваться. Хозяйка объяснила, что он просто боится, так как не привык к путешествиям в транспорте.

9. На окраине Дёмского района за гаражным кооперативом осеннее пиршество устроили ондатры. На речке они ели арбузы.

10. 1 декабря в центре столицы жители обнаружили потерявшихся кроликов. Неравнодушная местная жительница выложила фотографию маленьких пушистых зверьков в соцсети. Девушка сообщила, что кролики бегали в одном из дворов по улице Заки Валиди.