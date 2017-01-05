В Иглинском районе Башкирии коммунальные службы ведут расчистку снежных завалов

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Иглинские коммунальщики в усиленном режиме сопротивляются последствиям снегопада.

На экстренном совещании глава муниципалитета Гафуан Шайхутдинов поставил задачу обеспечить беспрепятственный проезд и доступ автотранспорта, пешеходов.

«Нужно, чтобы школьники дошли, чтобы люди на работу вышли. Основные усилия необходимо направить на то, чтобы очистить пути следования автобусов, подъезды и подходы к социальным учреждениям, остановочным пунктам», — акцентировал внимание представителей ЖКХ, специалистов администрации, глав сельских поселений руководитель района.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций на Иглинского района дополнительно будет мобилизована специализированная техника — гусеничные, тракторы Т-150, К-700 и другие средства, которые отправятся в населенные пункты по заявкам от глав местных администраций.

Расходы на привлечение дополнительной техники будут финансироваться из средств районного бюджета.

Коммерческим структурам необходимо позаботиться о расчистке и вывозе снега с закрепленных территорий, — отмечено на совещании.

В муниципалитете создана рабочая группа, которая будет ежедневно вести мониторинг исполнения решений, принятых в ходе проведения экстренного заседания.