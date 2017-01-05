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5 января Четверг

Уфа   °

В Уфимском районе проводится проверка по факту гибели ребенка от газа

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Днем 4 января 2017 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о смерти в больнице в Уфимском районе малолетнего ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Башкортостан, предварительно установлено, что 4 января 2017 года двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка три баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание. Ребенок был обнаружен взрослыми и госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, баллончики изъяты, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Теги: не осторожное обращение с газом
 
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