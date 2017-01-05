Сгоревшие дотла: Топ-10 случаев возгорания машин в Башкирии в 2016 году Фото: БашДТП/Игорь Кузнецов, Оксана Султанова, Азам Шафиков, Константин Шестаков, МВД по РБ, ГИБДД по РБ, 22 ОФПС по РБ

















Сгоревшие дотла: Топ-10 случаев возгорания машин в Башкирии в 2016 году Фото: БашДТП/Игорь Кузнецов, Оксана Султанова, Азам Шафиков, Константин Шестаков, МВД по РБ, ГИБДД по РБ, 22 ОФПС по РБ

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Агентство «Башинформ» подготовило Топ-10 случаев возгорания машин в Башкортостане в прошедшем году.

1. В Уфе ночью 19 февраля сгорел автомобиль Hummer. Кроме того, от огня пострадала стоявшая рядом машина марки Kia Cerato. Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе на улице Мира.

2. В Белорецке на улице Кирова ночью 5 мая сгорели три автомобиля — Chevrolet Niva, Kia Sorento и Ford Focus. Пожар был потушен силами 44-й пожарно-спасательной части и пожарной части при ОАО «БМК» в составе семи человек и трех единиц техники. Предполагаемая причина происшествия — неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств.

3. В Уфе 17 мая сгорела пассажирская «ГАЗель». Инцидент произошел вечером на улице Гвардейской. На борьбу с огнем прибыли семь пожарных и две единицы спецтехники.

4. На границе Башкортостана и Челябинской области 18 мая сгорела груженая пластиковыми трубами фура. Инцидент произошел на автодороге Кропачёво — Малояз. Как рассказал водитель, житель Смоленской области, возгорание произошло внезапно. На подъеме в гору он увидел, что загорелся моторный отсек. Мужчина не смог потушить пожар собственными силами.

5. В Уфе 21 мая автобус «ПАЗ» врезался в столб и загорелся. Водитель получил ожоги. Происшествие случилось на въезде в микрорайон Сипайлово, рядом с торговым центром «Планета». Транспорт полностью был объят огнем. В момент инцидента в салоне автобуса пассажиров не было.

6. В Башкортостане в результате ДТП сгорел автовоз с пятью новыми машинами марки «ВАЗ». Два автомобиля от удара слетели с «тягача». Инцидент произошел 19 июня на 1469 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. Водитель автовоза DAF допустил столкновение с попутной грузовой машиной Volvo. После удара «тягач» наехал на дорожное заграждение и загорелся вместе с прицепом.

7. В Советском районе Уфы 24 октября за ночь сгорели три автомобиля. На улице 50-летия Октября огнем был поврежден багажный отсек «Дэу Нексии» и моторный отсек «Нивы». На улице Достоевского у автомобиля «Мерседес-Бенц» также горел багажник.

8. В Уфе в районе железнодорожного вокзала утром 22 ноября загорелась «ГАЗель». «Проводились ремонтные работы, произошла вспышка, хлопок. Машина загорелась. Вызвал пожарных, приехали через четыре минуты», — рассказал свидетель ЧП. Огонь ликвидировали.

9. В центре Уфы сгорел автобус. На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 25 ноября поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса ПАЗ на улице Аксакова Кировского района. На сигнал о пожаре выехали шесть огнеборцев на двух спецмашинах.

10. В Уфе 20 декабря сгорели автомобиль марки Toyota Land Cruiser 100 и еще две иномарки — Chevrolet Aveo и Chevrolet Lacetti. Видео пылающего внедорожника около дома №12 по улице Чудинова очевидец разместил в группе «БашДТП» «ВКонтакте». Автор отмечает, что водитель не трогал и не заводил иномарку три дня.