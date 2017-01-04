Башкирский спортсмен Эмиль Абдуллин – призер Кубка России по фристайлу
УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.
Спортсмен из Башкирии Эмиль Абдуллин стал призером Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба Правительства республики.
В Миассе (Челябинская область) на ГЛК «Солнечная долина» завершился второй этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «слоуп-стайл». Среди мужчин лучшим стал Денис Некрасов (Краснодарский край). Второе место занял воспитанник СШОР по горнолыжному спорту Уфы Эмиль Абдуллин. Бронзу завоевал спортсмен из Чувашии Дмитрий Мулендеев.