Топ-10 спортивных событий 2016 года в достижениях атлетов Башкортостана Фото: Дмитрий Слезин Топ-10 спортивных событий 2016 года в достижениях атлетов Башкортостана Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Агентство «Башинформ» предлагает свою версию топ-10 главных спортивных событий в завершившемся 2016 году.

1.Олимпийская победа воспитанников башкирского спорта — рапиристов Тимура Сафина и Артура Ахматхузина на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсмены Башкирии завоевали золотые медали в командном первенстве по фехтованию на рапирах, кроме этого Тимур Сафин стал обладателем бронзовой медали в личном первенстве.

2.Успешное выступление спортсменов-паралимпийцев Башкортостан в открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу ХV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). По итогам участия в этих альтернативных Паралимпиаде стартах 13 спортсменов республики завоевано 17 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

3.Подписание Соглашения о проведении Матча звезд КХЛ-2017 в Уфе. Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги — ежегодный праздник с участием лучших игроков, выступающих в чемпионате КХЛ и выбранных болельщиками, журналистами и руководством Лиги.

Первый «Матч звезд» прошел в 2009 году в Москве, на Красной площади. После этого праздник хоккея проводился в Санкт-Петербурге, Минске, Риге, Челябинске, Братиславе, Сочи и Москве.

Решение о предоставлении Уфе права проведения в 2017 году девятого по счету матча звезд КХЛ было принято Лигой по результатам голосования болельщиков.

5 мая на Республиканском празднике «Хоккей в наших сердцах» подписано Соглашение между Республикой Башкортостан и Континентальной хоккейной лигой о проведении в январе 2017 года Матча звезд КХЛ в Уфе.

Кроме Матча звезд КХЛ впервые в Уфе пройдут звездные матчи молодежи МХЛ и женской хоккейной лиги.

4.Успешное выступление футбольного клуба «Уфа» в Кубке России и чемпионате России.

ФК «Уфа» вышел в четвертьфинал Кубка страны. А также занимает восьмое место по итогам первого круга чемпионата России среди команд Премьер-лиги.

5.В июле Уфа получила право на организацию и проведение 53-х Летних Международных детских игр 2019 года. Решение принято на заседании Комитета МДИ в городе Нью-Тайбэй (Тайвань) по итогам презентации и визита делегации Комитета МДИ в мае 2016 года в Уфу с целью проведения переговоров и осмотра спортивных и других объектов, рассматриваемых для проведения Международных детских игр 2019 года.

6.Республика Башкортостан заняла пятое место среди субъектов Российской Федерации в конкурсе на звание лучшего мотоспортивного региона России 2016 года.

Итоги конкурса были подведены на заседании бюро исполкома Федерации мотоспорта России, а оглашены на отчетной конференции МФР, состоявшейся в Москве. Оценка производилась в 12 основных дисциплинах мотоспорта, а Башкирия набирала свои очки в тех видах, где более высокий уровень развития и международная конкуренция, то есть в гонках на льду, спидвее и мотокроссе.

7.С 5 по 17 июля в Якутске прошли VI Международные спортивные игры «Дети Азии». Республику Башкортостан представляли спортсмены в шахматах и шашках. Чемпионами стали Юлия Григорьева (шахматы) и Марсель Шарафутдинов (шашки).

8.Юные спортсмены из Башкортостана успешно выступили на 50-х летних Международных детских играх в городе Нью-Тайбэй, Китай (Тайвань) с 11 по 16 июля 2016 года.

Республику представили 23 спортсмена в возрасте 14-15 лет в трех видах спорта. В волейболе воспитанники СШОР №7 стали обладателями золота. В гандбольном турнире девушки СШОР №13 «Алиса» заняли третье место. Бронзовые медали также получили Кирилл Хамидуллин и Карина Ушакова в личном зачете (тхэквондо), еще одно серебро у Анны Евдокимовой (тхэквондо) — все они воспитанники СШОР «Уфимец».

9.Успешные достижения уфимского биатлониста Антона Бабикова. 4 декабря 2016 года в гонке преследования на 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону Антон Бабиков занял первое место. На третьем этапе Кубка мира по биатлону в масс-старте на 15 км он стал третьим.

10.Уфимский «Салават Юлаев» отметил юбилей клуба – 55 лет. В рамках торжественных мероприятий прошел ретро-матч между «Салаватом» и московским «Динамо». Уфимцы выиграли в упорной борьбе – 2:1.