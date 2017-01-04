Российская «молодежка» во второй раз попробует обыграть американцев на МЧМ-2017 Фото: www.fhr.ru Российская «молодежка» во второй раз попробует обыграть американцев на МЧМ-2017 Фото: www.fhr.ru

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 4 января, на молодёжном чемпионате мира по хоккею, проходящем в Канаде, состоятся полуфиналы.

В первом из них сборная России, в которой играют уфимцы Кирилл Капризов и Михаил Воробьев, сразится со сборной США. На групповом этапе россияне проиграли американцам — 2:3.

Начало сегодняшнего российско-американского сражения в 23 часа по московскому времени.

Позже за выход в финал чемпионата сыграют сборные Канады и Швеции.