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4 января Среда

Уфа   °

В Уфе глыба льда упала с крыши на автомобиль

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе глыба льда упала с крыши на автомобиль Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе глыба льда упала с крыши на автомобиль Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе с крыши здания упала глыба льда. В результате происшествия был поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, никто из людей при падении льда не пострадал. Обвал произошел накануне, 3 января, на улице Цюрупы, 151.

«Не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда. Не допускайте нахождение детей в опасной зоне. Не оставляйте автомобили вблизи строений и зданий», — советуют на сайте мэрии.

Теги: происшествия,сход снега
 
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