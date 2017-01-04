В Уфе в каникулы школьники могут познакомиться с БашГУ и посетить музей редких книг Фото: Олег Яровиков В Уфе в каникулы школьники могут познакомиться с БашГУ и посетить музей редких книг Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе во время школьных зимних каникул в Башкирском государственном университете пройдут Дни знаний. Вуз откроет свои двери для учеников, их родителей и учителей 9 и 10 января.

Как сообщает отдел по связям с общественностью администрации Кировского района Уфы, мероприятие проводится в рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный – 2017». Основным пунктом программы Дней знаний станут профориентационные экскурсии. Школьники смогут посетить музей редких книг, этнографический музей имени Р.З.Янгузина, геологический музей географического факультета, лабораторию геофизики и Центр микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем Физико-технического института, лабораторию ПЦР-анализа кафедры генетики и фундаментальной медицины биологического факультета.

С учащимися школ встретятся представители факультетов Башгосуниверситета, которые ответят на любые вопросы об учебной, научной и общественной жизни вуза. Гостей в БашГУ ждут с 10 до 17 часов.