В Башкирии резко похолодает Фото: автор
В Башкирии резко похолодает
В Башкирии резко похолодает Фото: автор
УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.
В Башкирии 4 января синоптики прогнозируют небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы и накат.
Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, по северо-западу до -15°, днем -1,-6, местами до -10°.
Завтра, 5 января, ожидается резкое похолодание, температура воздуха ночью -12,-17°, в отдельных районах до -25°, днем -7,-12°.