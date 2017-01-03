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В Башкирии продолжается изъятие из незаконного оборота спиртосодержащей продукции

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане продолжается изъятие из незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В торговой точке Нефтекамска полицейские выявили факт реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра у 40-летней сотрудницы изъято 123 флакона объемом по 100 мл.

В торговой точке по улице Гафурова в Туймазах полицейскими обнаружено аналогичное нарушение. Владелец магазина — 48-летняя предпринимательница. В ходе осмотра изъято 14 флаконов косметического лосьона объемом по 100 мл.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.

Теги: изъятие спиртосодержащей продукции
 
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