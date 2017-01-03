С кем из деятелей культуры Башкирия простилась в минувшем году

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Високосный 2016 год оказался богат на потери в культуре республики. Многих из представителей искусства проводили в последний путь аплодисментами.

27.01.2016. Самой громкой утратой, вызвавшей большой резонанс как в Башкортостане, так и в Татарстане, стал уход популярной певицы Васили Фаттаховой. Исполнительница хита «Туган як» умерла безвременно рано, в 36 лет, оставив маленького сына и новорожденную дочку.

1.03.2016 мир покинул всемирно известный виртуоз-кубызист, педагог, автор книги о варгане Роберт Загретдинов. Всю свою жизнь он во всем мире представлял и прославлял искусство родного Башкортостана.

31.03.2016, в Год российского кино, покинул мир кино- и телеоператор, снявший множество фильмов и передач, вошедших в золотой фонд, Леонид Мешков.

18.04.2016 стало известно о кончине художника, автора Государственного герба Башкортостана Фазлетдина Ислахова.

12.05.2016 для представителей академической музыки большой потерей стал уход выдающегося композитора и пианиста, одного из основоположников башкирского джаза Айрата Каримова. В сентябре 2016 года в Германии скончался еще один представитель композиторской школы и педагог, много сделавший для республики, Евгений Земцов.

27.05.2016 еще одной невосполнимой утратой стал уход яркого представителя российской рок-культуры, гитариста, музыканта первого состава «ДДТ» Рустэма Асанбаева. Он ушел в 61 год, после тяжелой продолжительной болезни.

3.06.2016 ушел из жизни известный певец и педагог, общественный деятель, бывший директор Уфимского училища искусств, директор и солист Башкирского государственного театра оперы и балета Камиль Валеев.

В минувшем году простилась с жизнью целая плеяда известных башкирских писателей: народные поэты Башкортостана Тимер Юсупов (16.03.2016) и Абдулхак Игебаев (27.09.2016), народный писатель Башкортостана Суфиян Поварисов (3.07.2016), поэт, прозаик и переводчик Галим Давлетов (18.04.2016), лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Ирек Киньябулатов (2.06.2016).

12.10.2016 стал последним днем для талантливого режиссера, художника, руководителя студии «Муха» Виталия Мухаметзянова. Он скоропостижно скончался в 51 год.

9.11.2016 ушла из жизни государственный и общественный деятель, бывший министр культуры Клара Тухватуллина.

21.11.2016 неожиданной стала смерть выдающегося ученого-фольклориста, общественного деятеля Ахмета Сулейманова. Он был одним из тех, кто систематизировал и издал многотомный труд «Башкирское народное творчество».

3.10.2016 ушла в мир иной известная певица, солистка Башгосфилармонии, исполнительница песен на 62 языках народов мира Магфира Галеева. 23.12.2016 ушла из жизни еще одна известная артистка, работавшая в жанре сатиры и юмора, ветеран филармонии Гульсум Хабибуллина.

26.11.2016 республика потеряла знаменитого певца, с которым была связана целая эпоха в башкирской эстраде, Фарита Бикбулатова.