Видные композиторы Башкортостана: Николай Инякин (К 85-летию со дня рождения)

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 85 лет Николаю Яковлевичу Инякину — видному деятелю культуры республики, известному композитору и музыкальному педагогу.

Николай Инякин родился 3 января 1932 года в селе Лопатино Уфимского района Башкирской АССР (ныне вошло в состав Уфы), в семье рабочего. Семья Инякиных была музыкальной; мать хорошо пела, отец играл на многих инструментах. Маленький Коля очень быстро освоил балалайку и гармонику.

В десятилетнем возрасте в результате несчастного случая мальчик полностью потерял зрение. К счастью, он не пал духом. Родители купили ему полубаян и Николай стал ходить в кружок баянистов. В 1945 году он поступил на трехгодичные курсы баянистов для незрячих инвалидов войны при Уфимском музыкальном училище.

Николай Инякин с отличием окончил училище. На государственном экзамене блестяще исполнил произведения композиторов Листа, Глинки и Рубцова. В том же году он сдал экстерном экзамены за 10 классов в вечерней школе рабочей молодежи.

В последующие годы Николай Инякин продолжил образование в Казанской консерватории (класс профессора Альберта Лемана). В 1955 году окончил Рижскую консерваторию, где учился у выдающегося композитора и педагога Адольфа Скулте.

С 1957 года Николай Яковлевич работал в Уфимском музыкальном училище, где преподавал сольфеджио, полифонию и игру на баяне. С 1959 года заведовал отделом народных инструментов училища. Одновременно занимался композицией с учениками Детской музыкальной школы №1. В 1964 году его пригласили на работу в Уфимский заочный учебно-консультационный пункт Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных.

С сентября 1970 года и до последних дней жизни Николай Инякин работал доцентом кафедры народных инструментов Уфимского государственного института искусств. По его инициативе при средней школе-интернате слепых был открыт филиал Детской музыкальной школы №1, где сам Николая Яковлевич вел классы баяна и композиции. С 1965 года он являлся членом Союза композиторов.

Сочинять музыку Николай Инякин начал очень рано. Еще в детстве писал песни, польки, марши, позже ‑ музыку к спектаклям местного драмкружка. В годы учебы в музыкальном училище сделал много обработок народных песен, написал первое серьезное произведение ‑ поэму для баяна.

В консерваторские годы Николай Яковлевич написал «Струнный концерт», «Поэму для виолончели», «Концерт для скрипки», сонаты, вариации, детские пьесы для фортепиано, хоровую музыку. Его хоровая песня «Мир ‑ земле, свободу ‑ людям» на слова Иоганнеса Бехера победила в республиканском конкурсе в Литве. Дипломной работой Николая Инякина стала симфоническая поэма «Буревестник».

Это произведение было исполнено на выездном пленуме Союза композиторов РСФСР, которое в 1965 году проходило в Уфе под председательством Дмитрия Шостаковича, и получило высокую оценку.

Композитор много сил отдавал созданию нового педагогического репертуара. Николай Яковлевич писал инструментальные концерты, произведения для различных ансамблей и оркестров. Одним из его лучших масштабных произведений является «Концерт для баяна с симфоническим оркестром», созданный в 1967 году.

На творчество Николая Инякина позитивное влияние оказали европейская, русская и национальная музыкальные культуры. Музыкальный язык композитора обладает мелодическим богатством, яркой образностью, экспрессивностью и выразительностью. Часто в его произведениях слышатся интонации и темы башкирского фольклора. Интересны в этом плане одночастный Концерт для баяна с оркестром народных инструментов, Концертино для баяна и симфонического оркестра, сюита «Сабантуй» в трех частях для оркестра народных инструментов, цикл «Веселые картинки» из 24 пьес для баяна, Лирическая поэма для оркестра баянистов, сюиты «Сказка» и «Детский альбом» для фортепиано, сюита для кларнета и квинтета духовых инструментов. В творческое наследие композитора входят также струнные квартеты, вокально-хоровые и инструментальные произведения, песни, обработки башкирских народных мелодий.

Николай Яковлевич испытывал постоянные трудности в записи своих произведений. При подготовке партитуры ему приходилось прибегать к помощи коллег и учеников. Многие его сочинения разошлись по рукам. Большая часть архива композитора, к сожалению, считается полностью утерянной. Остались незаписанными почти завершенные оперы «Павка Корчагин» и «Василий Теркин».

Николай Инякин вел большую общественную работу в Уфимском государственном институте искусств, Союзе композиторов республики, в Башкирском правлении Всероссийского общества слепых. Успешно работал с самодеятельными художественными коллективами общества слепых, являлся председателем секции незрячих композиторов Союза.

Николаю Яковлевичу была уготована совсем короткая жизнь. Он умер 10 ноября 1974 года на 43-м году жизни, и похоронен в Уфе.