«Салават Юлаев» начинает год «петушиными боями» в Нижнекамске Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» начинает год «петушиными боями» в Нижнекамске Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во вторник, 3 января, уфимский «Салават Юлаев» из всех игровых команд республики первым открывает программу спортивного года 2017. В рамках девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимцы в Нижнекамске встретятся с «Нефтехимиком».

Нижнекамцы борются за попадание в зону плей-офф, у них девятое место в Восточной Конференции, 61 очко.

«Салават» на пятом месте с 72 очками.

В первом матче сезона в Уфе уфимцы были сильнее «нефтехимиков» — 4:1.

Однако концовку года команда из Башкирии провела очень слабо — проиграла в трех матчах в основное время и пять раз играла овертаймы, набрав всего семь очков в восьми матчах.

Начало сегодняшнего поединка в Нижнекамске в 19 часов по уфимскому времени.