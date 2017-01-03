Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран Фото: Олег Яровиков Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В 2017 году Россия будет в списке самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги», — отмечает агентство.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26 процентов, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

В список также вошли ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Аналитики замечают, что во всех упомянутых странах наблюдается улучшение политического климата. Кроме того, активы на указанных рынках менее уязвимы к внешним шокам, вызванным повышением процентной ставки ФРС, и иными рисками, в том числе связанным с заявлениями избранного американского президента Дональда Трампа.