Поступления в бюджет субъектов РФ от повышенных акцизов на алкоголь увеличатся до 60 процентов Фото: Depositphotos.com Поступления в бюджет субъектов РФ от повышенных акцизов на алкоголь увеличатся до 60 процентов Фото: Depositphotos.com

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В России с 1 января 2017 года повышены акцизы на алкоголь. Это произошло после того, как с началом нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.

В частности, акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составит 36 рублей за литр (в 2016 году сбор составлял 26 рублей). Ставка акциза на шампанское, для производства которого использовался выращенный в России виноград, увеличилась на рубль — до 14 рублей.

Акциз на вина иностранного производства составит 18 рублей за литр, ставка сбора на сидр, пуаре и медовуху повысилась до 21 рубля (было 20 рублей).

Акциз на крепкий алкоголь с долей спирта более девяти процентов увеличится с 500 рублей за литр в 2016 году до 523 рублей.

Кроме того, с 1 января этого года изменился принцип распределения доходов акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Доля поступлений в бюджеты субъектов России увеличится с 50 до 60 процентов.