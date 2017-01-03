ТОП-20 самых ярких событий в культуре Башкортостана за 2016 год

Фото:

















Фото:

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

По традиции агентство «Башинформ» предлагает ТОП-20 самых ярких и запоминающихся культурных событий, прошедших в Башкортостане за 2016 год.

1. Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» на протяжении пяти дней собирал в Уфимском амфитеатре тысячи людей. Каждый из вечеров open air был посвящен одному из видов искусств: академической музыке (Симфоночь), эстрадному исполнительству (фестиваль «Урал моно»), фольклору (Этноночь, «Ufa-Kuraifest»), кино (Ночь башкирского кино). Одним из красочных событий фестиваля «Сердце Евразии» стал Республиканский праздник национального костюма.

2. Впервые в Уфе состоялся Международный конкурс вокалистов имени Федора Шаляпина. Он прошел в рамках традиционного фестиваля «Шаляпинские вечера в Уфе». Авторитетное жюри возглавил знаменитый оперный бас, наш земляк Аскар Абдразаков.

3. Впервые в столице республики был организован Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Имя прославленного музыканта притянуло на его малую родину в Уфу лучших молодых исполнителей. Конкурс был уникален своим призовым фондом — победителям достались скрипки мировых скрипичных мастеров.

4. В Уфу приехала «Золотая коллекция Союза художников России». Масштабная выставка лучших работ отечественных мастеров ХХ века, включающая живопись, графику, скульптуру, народное искусство, демонстрировалась в Башкирском государственном художественном музее имени М.Нестерова.

5. Огромный интерес театральной публики вызвали гастроли московского Академического драматического театра имени Е.Вахтангова в Уфе. Лучшие спектакли театра, созвездие выдающихся российских актеров в течение недели собирали полные зрительные залы в Русском театре и Татарском театре «Нур».

6. Благодаря проекту «ArtTerria» центральная уфимская улица Ленина обогатилась арт-объектами, изготовленными 13 мастерами из разных стран. Художественные экспонаты аллеи современной скульптуры были созданы из мансуровского гранита в рамках скульптурного симпозиума. Новый облик аллеи вызвал бурные дискуссии жителей города.

7. Главную российскую театральную премию «Золотая маска» получил главный художник Башкирского театра драмы имени М.Гафури Альберт Нестеров за работу в спектакле «Черноликие» (режиссер Айрат Абушахманов).

8. В Уфе торжественно открылся памятник народной писательнице Башкортостана Зайнаб Биишевой. Писательница известна как первая башкирка, издавшая свой поэтический сборник; первая в республике женщина-драматург; первый прозаик из женщин Востока, написавшая роман-трилогию.

9. В Москве в серии «Народы и культуры» был издан том «Башкиры», в котором составители постарались собрать обобщающую и разнообразную информацию об истории, языке, фольклоре, религиозных представлениях, культуре и искусстве народа.

10. В Башкортостане широко отметили 100-летний юбилей выдающегося башкирского композитора, народного артиста СССР Загира Исмагилова. В репертуар Башкирского театра оперы и балета вернулась опера Загира Исмагилова «Салават Юлаев», посвященная национальному герою.

11. Во Всемирной фольклориаде в Мексике приняли участие Государственный ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и этно-рок-группа «Аргымак». Многочисленная башкирская делегация переняла опыт коллег в проведении международного фольклорного праздника, который в 2020 году должна принять наша республика.

12. В Уфе в День кино состоялась премьера единственного полнометражного фильма «Наган», снятого в республике в Год российского кино. Семейную кинокомедию представили авторы — известный башкирский режиссер Булат Юсупов и Ренад Еникеев.

13. В Уфе впервые прошел Международный художественный фестиваль «Искусство мира Ислама». В его рамках состоялся первый Международный конкурс каллиграфии и шамаиля. В мероприятии приняли участие представители регионов России, стран СНГ и зарубежья.

14. Прославленный башкирский кураист-виртуоз Роберт Юлдашев и группа «Курайсы» получили зрительский приз первой в России премии в области этнической музыки «Russian World Music Awards»-2016.

15. Короткометражный фильм уфимского режиссера Вадима Валиуллина «Кредит» получил главную награду российского кинофестиваля «Кинотавр».

16. В Год российского кино в Уфе была организована выставка-форум «Башкортостан-Синемастан». В рамках совместного проекта художников и кинематографистов были организованы показы, мастер-классы, выставки, конференции, встречи.

17. Впервые в Уфе прошел Всероссийский фестиваль сказителей (сэсэнов), на который съехались представители не только России, но и зарубежных стран.

18. В Уфу приехала российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина. Обладатель литературных премий «Большая книга» и «Ясная поляна» встретилась с уфимскими читателями, а также коллективом Башкирского театра, который первым собирается поставить спектакль по нашумевшему роману.

19. Впервые в республике была проведена Летняя школа талантливых детей республики. Проект был организован Благотворительным фондом Владимира Спивакова.

20. 11-летний уфимец Марсель Сабиров стал финалистом проекта «Голос. Дети» на Первом канале. За обаятельного молодого певца в течение нескольких месяцев болела вся Башкирия.