В Уфе в девятиэтажном доме горела квартира, эвакуировали 25 человек

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В новогодние дни в Уфе не обошлось без пожара в жилом доме. Вечером 2 января на улице Революционной загорелась квартира в девятиэтажке. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, из опасной зоны было эвакуировано 25 человек.

Сигнал о пожаре поступил в 19.54, сразу же на место происшествия выехала бригада огнеборцев. Локализовать пожар они смогли через полчаса, полностью справиться с огненной стихией удалось за два часа. Для этого было привлечено 14 единиц техники, 39 человек.

Всего по данным МЧС за сутки была организована работа по тушению 10 техногенных пожаров, реагированию на четыре дорожно-транспортных происшествия.