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3 января Вторник

Уфа   °

Уфимцы Капризов и Воробьев внесли большую лепту в победу сборной России в четвертьфинале МЧМ-2017 в Канаде

СПОРТ

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Канаде завершился первый четвертьфинал чемпионата мира-2017 по хоккею среди молодежных команд. Россияне уверенно обыграли сборную Дании — 4:0.

Дублем отметился капитан команды — игрок уфимского «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов. Дважды ассистировал в голевых атаках его одноклубник Михаил Воробьев, в том числе и Капризову (2:0).

В полуфинале сборную России ждет победитель пары США — Швейцария.

Теги: хоккей,МЧМ-2017
 
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