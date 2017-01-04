УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Подводя итоге прошедшего года, обозначим топ-10 событий 2016 года в шашечном движении Башкортостана.

1.Александр Георгиев, Тамара Тансыккужина и Айгуль Идрисова — герои Всемирных Интеллектуальных Игр ИМСА 2016 года. Комплексные соревнования IMSA Elite Mind Games по пяти видам интеллектуального спорта (бридж, го, сянци, шахматы, шашки) принимал китайский город Хуайань с 25 февраля по 3 марта. В трех шашечных программах две медали завоевали Георгиев (золото и бронза), Идрисова (серебро и бронза), одну — Тансыккужина (золото).

Александр Георгиев и Тамара Тансыккужина выиграли уже седьмые медали на пятой своей Интеллиаде и заслуженно стали самыми титулованными спортсменами в истории интеллектуального спорта. У Александра четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды, у Тамары по два золота и серебра и три бронзы.

2. Три шашиста Башкортостана стали призерами Кубка Мира-2016, пятеро — в десятке лучших. В общем зачете Александр Георгиев — третий, Айнур Шайбаков — четвертый, Муродулло Амриллаев — восьмой, а у женщин — вторая Тамара Тансыккужина, третья — Айгуль Идрисова. Всего на этапах Кубка выступило 564 спортсмена.

3. Башкирские шашисты — самые «молниеносные» в мире. На чемпионате мира по блицу (в мае в Турции) у мужчин победил Муродулло Амриллаев, у женщин — Айгуль Идрисова, за ней — Тамара Тансыккужина.

4.Три башкирские победы на чемпионате Европы по международным шашкам среди мужчин и женщин (18-26 октября, Измир, Турция). IX чемпионат Европы среди женщин выиграла Айгуль Идрисова, V чемпионат Европы среди женщин по быстрым шашкам — Тамара Тансыккужина, XI чемпионат Европы по блицу — Айнур Шайбаков, третий — Муродулло Амриллаев.

5.Спортсмены Башкортостана — костяк сборной России по шашкам.

На командном чемпионате Европы (2-6 октября, Таллин, Эстония) в российской сборной из шести человек — четверо из Республики Башкортостан: Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев, Тамара Тансыккужина и Айгуль Идрисова. Женская сборная России выиграла золото в классической программе, а мужская команда — золото в молниеносной игре и серебро в классике.

Вышеназванные чемпионы, плюс Елена Мильшина, были включены в состав сборной России на чемпионатах мира по блицу и рапиду (30 апреля-1 мая, Турция). В командном зачете у женщин — два золота, у мужчин — золото и серебро.

6.Два третьих места на I Кубке Европы по международным шашкам по супер-блицу. Самая зрелищная шашечная дисциплина официально дебютировала на европейском континенте 27 октября в Измире (Турция). У мужчин отличился Айнур Шайбаков, у женщин — Тамара Тансыккужина. Всего из шести призовых мест — пять завоевали россияне.

7.Айгуль Идрисова выиграла премию Федерации шашек России в номинации «Лучшая спортсменка года по стоклеточным шашкам». Завершающийся спортивный сезон — самый успешный в ее карьере: в начале года она впервые стала призером Всемирных Интеллектуальных Игр в Китае, затем весной в Турции стала чемпионкой мира среди женщин в блице и вице-чемпионкой в рапиде, а осенью стала впервые победительницей европейского континента. Помимо личных титулов в ее медальной копилке командное золото чемпионатов Европы и мира.

8.Около 500 юных шашистов из 32 муниципальных районов и городов приняли участие в первенстве Башкортостана и в финале Спартакиады школьников по русским шашкам. Рекордные по количеству участников соревнования прошли с 1 по 4 ноября в Уфе на базе БРГИ №1 имени Рами Гарипова.

9.Четыре медали, из них две золотые, выиграли юные шашисты Баймакского района на VI Всероссийском первенстве по русским шашкам среди учащихся в сельской местности в Челябинске. Мадина Мурзабулатова из села Яратово победила в обоих программах, Ильнар Кульмухаметов из села Туркменево стал третьим в блице и вторым в рапиде. Успех разделил тренер команды Азат Ахметов.

10.Сборная Башкортостана, составленная из представителей интеллектуальных видов спорта (шашки и шахматы), успешно выступила на VI Международных спортивных играх «Дети Азии» в столице Республике Саха (Якутия) городе Якутске. Праздник детского спорта проходит под эгидой МОК раз в четыре года, начиная с 1996 года и традиционно включает среди десятков видов спорта и шашечный турнир. Здесь Марсель Шарафутдинов стал победителем, Дмитрий Гусаров — третьим. Руководитель сборной Республики Башкортостан — Юрий Черток.