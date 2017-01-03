Шашечные мастера из Башкирии вошли в тройку лучших мирового рейтинга

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

1 января вышел очередной рейтинг-лист Всемирной федерации шашек, где на верхних строчках вновь имена спортсменов Башкортостана из профессионального шашечного клуба «Башнефть».

В открытом рейтинге Александр Георгиев — на втором месте. Первый – россиянин Александр Шварцман, третий – новый чемпион мира голландец Рул Бумстра.

В первой сотне — Муродулло Амриллаев (26-й), Айнур Шайбаков (27-й), Владимир Мильшин (71-й).

Международный мастер среди мужчин Тамара Тансыккужина — 119-я, мастер ФМЖД среди мужчин Айгуль Идрисова — на 140-ой строчке, совершив прорыв из топ-200 на 71 место. Обе уфимки — финалистки премии Федерации шашек России в номинации «Лучшая спортсменка года по стоклеточным шашкам» — в тройке лучших в женском рейтинге. Многократная чемпионка мира Тансыккужина — вторая, а двукратная чемпионка мира по блицу Идрисова — третья. Причем, для Айгуль новогоднее вхождение в тройку — первое. Возглавляет рейтинг легендарная Зоя Голубева (Латвия).

В сотне лучших: Елена Мильшина — 24-я, Гузель Георгиева — 39-я, Алия Аминова — 44-я (+16 мест), Регина Аюпова — 60-я, Кристина Осипова — 64-я (+27 мест), Руфина Аюпова — 72-я, Агата Парахина — 94-я. Ишимбайка, а теперь рижанка Олеся Абдуллина — 30-я.

В рейтинге среди юниоров: до 26 лет Айнур Шайбаков — пятый, Айгуль Идрисова — 11-я; до 20 лет Марсель Шарафутдинов — шестой; до 17 лет — третий Даниил Ильин, у мини-кадетов до 14 лет вторым идет Тамерлан Ахмеров. Все юниоры — из Уфы, из спортивной шахматно-шашечной школы №23.