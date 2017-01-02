В Уфе пройдет выставка породистых кошек «Кубок Башкортостана» Фото: murlo.org/ru/somalijskaya-koshka/ В Уфе пройдет выставка породистых кошек «Кубок Башкортостана» Фото: murlo.org/ru/somalijskaya-koshka/

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе пройдет выставка породистых кошек «V Кубок Башкортостана». Как сообщили в Федерации фелинологов РБ, ожидается участие более 120 экспонентов из лучших питомников России и зарубежья. На выставку приедут гости и участники, владельцы и заводчики Приволжского, Уральского, Сибирского и других округов России, а также Казахстана.

Будет представлено более 25 видов как популярных, так и редких пород: «тайцы», «персы», мейн-куны, «экзоты», «сибиряки», «абиссины», британские короткошерстные, скотиш-фолды и скотиш-страйты, курильские бобтейлы, манчкины, американские керлы, бенгальские, ориентальные, сомалийские кошки, канадские сфинксы и другие.

В рамках выставки состоятся различные конкурсы, ринги молодых и взрослых животных, монопородные показы, спец-шоу и самое зрелищное Best-in-Show. Также организаторы намерены провести «кошачье аджилити» — преодоление полосы препятствий, аналогичное соревнованиям собак.

Выставка пройдет 14-15 января в ТЦ «Башкортостан». Она будет работать с 10.00 до 18.00. Стоимость билетов для детей — 100, для взрослых — 200 рублей. Пенсионерам скидка. Дети до 7 лет — бесплатно. Руководителям, сопровождающим организованные группы детей, также вход бесплатный.