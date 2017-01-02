К 85-летию башкирской актрисы Дариги Файзуллиной

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

85 лет исполнилось Дариге Закировне Файзуллиной (Галимовой) — известной актрисе, много лет отдавшнй развитию и становлению традиций башкирского театра. Дарига Файзуллина родилась 1 января 1932 года в селе Аллагуват Стерлитамакского района Башкирской АССР, в большой крестьянской семье.

Уже с детства она страстно хотела стать актрисой и не сомневалась, что когда-нибудь станет ею. В старших классах она участвует во всех школьных спектаклях, слушает радиопостановки, мечтает побывать в городе и увидеть настоящий театр.

После окончания средней школы Дарига приезжает в Уфу и уверенно поступает в Уфимское театрально-художественное училище. Экзаменаторы сразу же оценили ее явный сценический дар. Училась она на отделении актерского мастерства. Повезло ей и с педагогами, их курс вел знаменитый актер и режиссер Хазиахмет Бухарский (Галимов). Одним из ее сокурсников был Ильшат Юмагулов, будущий известный драматический артист. На занятиях Дарига как губка впитывала азы будущей профессии, к учебе относилась очень серьезно. Вместе с подругами использовали каждый свободный вечер, чтобы посетить драматический театр, полюбоваться игрой Арслана Мубарякова, Зайтуны Бикбулатовой и других прославленных актеров.

После окончания училища исполняется давняя мечта Дариги Закировны она стала работать настоящей актрисой. Творческая судьба на многие десятилетия связывает ее с Башкирским академтеатром.

За эти годы она сыграла десятки ролей, воплотила в спектаклях множество сценических образов. Трудно назвать другого артиста, которому так же легко удавались бы практически все амплуа. Диапазон ее искусства был необычайно широк, творческий репертуар удивительно разнообразен. Дарига Закировна талантливо воплощала роли романтических, драматических, трагических, комедийных, молодых характерных героинь. Она блестяще сыграла множество запоминающихся ролей в классических и современных драмах, а также традиционных башкирских фольклорно-этнографических пьесах. У нее был очень приятный голос и зрители любили слушать песни в ее исполнении.

.Актриса играла леди Макбет («Макбет» Уильяма Шекспира) и леди Мильфорд («Коварство и любовь» Фридриха Шиллера), королеву Марию («Мария Тюдор» Виктора Гюго) и крестьянку Анисью («Власть тьмы» Льва Толстого) и многие другие роли. Ключевым образом в творчестве Фариды Файзуллиной, именно по этой фамилии ее знал зритель, является роль Галимы в драме Вали Галимова и Гайнан Амири «Черноликие» по одноименной повести классика башкирской литературы Мажита Гафури.

В театре Дариге Закировне приходилось часто встречаться с известным режиссером и актером Вали Гирфановичем Галимовым. Их сблизили общая работа над спектаклями, общие интересы, между ними возникли близкие отношения и они стали мужем и женой. Десятилетия совместной творческой и семейной жизни Дарига Закировна считает самыми счастливыми в своей судьбе.

С 1995 года она некоторое время работала в Уфимском государственном татарском театре «Нур». Как и всегда, пользовалась любовью зрителей. В апреле 1997 года на республиканском фестивале «Театральная весна» вместе с Савией Сираевой удостоилась премии «За лучший актерский дуэт» за игру в пьесе Азиза Несина «Убей меня, голубчик!».

Ей довелось работать с такими известными режиссерами как Борис Манджиев, Лек Валеев, Шаура Муртазина, Абылхаер Сафиуллин и другими, играть на сцене с Гюлли Мубаряковой, Хамитом Яруллиным, Эльвирой Юнусовой, Фиданом Гафаровым и многими другими звездами башкирского театра. Общий стаж актерской работы Дариги Закировны превысил 60 лет.

За большой вклад в развитие театрального искусства актрисе были присвоены высокие звания «Заслуженный артист БАССР» и «Народный артист БАССР». В 1976 году она была награждена орденом «Знак Почета».

Дарига Закировна и сегодня живет театром, своими воспоминаниями о нем. Часто вспоминает о своих ролях, о друзьях и коллегах, с кем ей пришлось встречаться на сцене и в жизни. Она полностью согласна со словами, которые как-то произнес незабвенный Гали Гирфанович Галимов: «Я жил театром… Я счастлив…».