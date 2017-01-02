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В Уфе за год отремонтировано более тысячи дворов

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В Уфе за год отремонтировано более тысячи дворов Фото: администрация Уфы

В Уфе за год отремонтировано более тысячи дворов Фото: администрация Уфы

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе более тысячи дворов претерпели капитальный ремонт. В них укладывали асфальт, расширяли проезды, устанавливали детское игровое оборудование, завозили чернозем для обустройства газонов и клумб, устанавливали урны и скамейки, а также ремонтировали контейнерные площадки для сбора мусора. Было создано свыше 1,1 тысячи временных парковок — на них можно разместить до 17 тысяч автомашин.

«Раньше, как правило, благоустройство придомовых территорий выполнялось по остаточному принципу. Сегодня все проекты, которые принимаются градостроительным советом, содержат комплексный подход: не только жилье, но и функциональный двор», — сообщили в столичной администрации. В качестве удачных примеров квартальной застройки в мэрии привели жилые комплексы «Фестиваль», «Умный дом», «Эверест», где имеются многоэтажные надземные и подземные парковки, а дворы закрыты для проезда автомобилей.

Теги: благоустройство,дворы
 
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