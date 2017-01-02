Жители башкирского села Тунгатарово оказались мастерами ледовых скульптурФото: Учалинская газета
Жители башкирского села Тунгатарово оказались мастерами ледовых скульптур
Жители башкирского села Тунгатарово оказались мастерами ледовых скульптурФото: Учалинская газета
УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Жители башкирского села Тунгатарово оказались настоящими мастерами ледовых скульптур. На странице «Учалинской газеты» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы несколько фотографий с работами местных жителей. Особо искусными ледовыми скульпторами оказались члены семьи Ахметовых: возле их ворот появилась настоящая ледяная елка, а для символа года — петуха, устроено чаепитие с самоваром.
В городе Учалы также появилась новогодняя достопримечательность: мастер Ринат Шакиров изваял изо льда копию знаменитого конного памятника Салавату Юлаеву.