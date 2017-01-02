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2 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии при пожаре погибла работница лесокомбината

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии при пожаре погибла работница лесокомбината Фото: http://alk.rosbizinfo.ru/

В Башкирии при пожаре погибла работница лесокомбината Фото: http://alk.rosbizinfo.ru/

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирском Нефтекамске на Амзинском лесокомбинате погибла работница. Она работала по договору, поэтому несчастный случай не удалось связать с производством и наказать виновных. Как сообщили в Гострудинспекции РБ, ведомство обратилось в суд, чтобы признать отношения трудовыми. Суд иск удовлетворил, семья погибшей сможет получить компенсацию.

Женщина работала аппаратчицей пиролиза — переработки, в результате которой получают смолы и древесный уголь. ЧП произошло весной 2016 года. В конце рабочей смены работница убиралась в цеху, когда начался пожар в сушильной камере. В ходе тушения возгорания на нее опустили подъемный саморазгружающийся короб, она не могла дышать и погибла.

Теги: чп на производстве
 
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