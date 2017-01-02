В Башкирии капремонт проведен в 1202 многоквартирных домах Фото: администрация Уфы В Башкирии капремонт проведен в 1202 многоквартирных домах Фото: администрация Уфы

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе по программе капремонта работы в 2016 году проведены в 479 многоквартирных домах, в республике — в 1202 (в прошлом году— 339 и 1000 соответственно). Как сообщили в столичной администрации, в 250 многоэтажных жилых домах проведен ремонт водоснабжения и водоотведения, ремонт электроснабжения — в 58, проведен ремонт теплоснабжения — в 6, ремонт и замена лифтов проведены в 5 многоквартирных домах, ремонт кровли – в 155, ремонт фасадов — в 69.

В минувшем году в Уфе собираемость взносов на капремонт составила более 88 процентов, в 2015-м было 84 процента.